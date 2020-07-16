15 липня "Арсенал" помірявся силами із достроковим чемпіоном "Ліверпулем" у матчі 36 туру АПЛ. Команда Артети мінімально перемогла дострокових чемпіонів.

Арсенал – Ліверпуль 2:1

Голи: Ляказетт, 32, Нелсон, 44 – Мане, 20

До теми: Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ

У минулому турі "Арсенал" зустрічався на виїзді з "Тоттенхемом". Перша частина зустрічі закінчилась за рівної гри та рахунку – 1:1. На 81-й хвилині господарям вдалось вийти вперед у рахунку. Алдервейрелд замкнув подачу з кутового з близької відстані головою спокійно відправивши м'яч під поперечину – 2:1. Цей гол став вирішальним у зустрічі, пише 24 канал.

У 35 турі достроковий чемпіон "Ліверпуль" у рідних стінах приймав "Бернлі". Свої завдання команда Клоппа вже виконала, тому могла експериментувати. У першому таймі вболівальники біля екранів могли побачити один гол від чемпіонів. Результативний удар у активі Робертсона. Та все ж гості зіврянли рахунок на 69-й хвилині завдяки влучному пострілу Родрігеса. Більше команди не забивали, тому рахунок залишився незмінним.

Результативний перший тайм

Спочатку поєдинку обидві команди намагались створювати гостроту біля воріт голкіперів.

Нелсон спробував прокинути м'яч партнеру по команді – пас заблокував захисник.

Відповідь від гостей. Окслейд-Чемберлен здійснив індивідуальний прохід, але його спробу загострити ситуацію заблокував один із гравців суперника.

На 13-й хвилині Фірміно змарнував чудову нагоду забити – стійка врятувала господарів.

На 20-й хвилині команда Клоппа відкрила рахунок. Мане прийняв м'яч на хід у штрафному майданчику, після короткої передачі, яку виконав Робертсон, піймав на протиході суперника та пробив – 0:1.

Після пропущеного голу у "Арсенала" якось зовсім не клеїлась гра.

Захисник "Ліверпуля" Ван Дейк міг збільшити рахунок. Він у штрафному майданчику вистрибнув назустріч навісу зі стандарту та головою пробив у центр воріт – голкіпер продемонстрував чудову реакцію та виконав класний сейв.

Але на 32-й хвилині команді Артети таки вдалось вирівняти гру та забити. Завдяки помилці захисника м'яч отримав активний Ляказетт, котрий з близької відстані холоднокровно реалізував момент – 1:1.

Після подачі з кутового, м'яч оминув усіх в центрі штрафного майданчика та долетів до дальньої стійки, але Мане не зумів цим скористатись, пробивши головою значно вище воріт.

Салах вирішив завдати удар із меж штрафного майданчиа суперника, але захисник зіграв надійно та заблокував удар.

"Арсеналу" таки вдалось піти на перерву ведучи у рахунку. На 44-й хвилині француз Лаказетт відддав передачу на Нелсона, той підхопив м’яч у штрафному майданчику та не роздумуючи пробив у кут воріт, Аліссон не став рятівником для команди – 2:1.

Одразу атака від гостей. Окслейд-Чемберлен відгукнувся на точну передачу на лінії штрафного майданчика і сильно пробив у ворота. Але на заваді став голкіпер, котрий вдало обрав позицію. У першій частині зустрічі жодній з команд не вдалось більше забити.

Невикористана перевага "Ліверпуля"

Удар один дотик з меж штрафного майданчика завдав Салах, але м'яч потрапив у гравця його команди.

На 52-й хвилині активний Мане продемонстрував неймовірну техніку, приборкав м'яч після передачі в штрафний майданчик і пробив – надійно зіграла оборона.

Вже за дві хвилини класну атаку створили гості. Салах, який був одним із найбільш помітних на полі увірвався в штрафний майданчик, відгукнувся на передачу і сильно пробив під поперечину – Мартінес у красивому стрибку перевів м'яч на кутовий.

Гравець "Ліверпуля" Вейналдум намагався замкнути простріл, перебуваючи у натовпі гравців у штрафному майданчику, але з району одинадцятиметрової позначки, під тиском суперника, пробив головою далеко від воріт.

Одразу ще одна небезпека біля воріт команди Артети. Александер-Арнольд прострілив у карний майданчик, виконуючи штрафний. Однак, оборона суперника впоралась із цією спробою, не дозволивши нападникам завдати удару у ворота.

На 70-й хвилині неймовірний сейв виконав голкіпер господарів. Знову Салах високо вистрибнув назустріч верховій передачі та пробив головою у напрямку воріт, але голкіпер видав блискучий сейв та витягнув "мертвий м'яч".

Ван Дейк знову класно зіграв на другому поверсі та був близький до того, що забити. Однак, після вдалої передачі верхом, яку виконав Робертсон, він зблизька головою спрямував м'яч дуже неточно.

"Ліверпуль" володіва просто величезною перевагою, статистика тому підтвердження. Поазни ударів у ворота просто вразив – 2:18 на користь гостей.

На 86-й хвилині хороший момент не реалізував Мане. Він отримав передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів убік від воріт.

На останній хвилині основного часу дуже спекотно було біля воріт гостей. М'яч у штрафному майданчику потрапив до Віллока, який пробив в один дотик, але його удару зльоту забракло влучності.

Відповідь від "Ліверпуля" була швидкою. Александер-Арнольд отримав непоганий пас та наважився на удар з далекої відстані – Мартінес видав чудовий сейв і перевів м'яч у стійку.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Огляд матчу Арсенал – Ліверпуль

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