"Тоттенхэм" 12 июля принимал лондонский "Арсенал" в матче 35 тура АПЛ. Команда Моуринью праздновала победу в непростом поединке против лондонцев.

Тоттенхэм – Арсенал 2:1

Голы: Сон, 19, Алдервейрелд, 81 – Ляказетт, 16

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В прошлом туре АПЛ "Тоттенхэм" встречался с "Бормутом". Несмотря на то, что фаворитом встречи считались именно "шпоры", им не удалось праздновать победу во встрече. Матч завершился безголевой ничьей – 0:0.

"Арсенал" же принимал дома "Лестер". Первыми отличились хозяева. Сака нашел в штрафной партнера по команде, которым оказался Обамеянг, и тот закатил мяч в нижний левый угол ворот. Каспер Шмайхель не смог этому помешать. Во втором тайме Варди отозвался в глубине штрафной на точную передачу, которую исполнил Грей и переиграл голкипера точным ударом в нижний угол ворот. Его гол стал решающим во встрече – 1:1.

Ровная гра

Уже на 3-й минуте Лукас нанес пушечный удар из-за пределов штрафной, заставляя вратаря совершить эффектный сейв.

Тирни выполнил прострел в расчете на партнеров по команде, но защита соперника сыграла надежно.

Кейн был очень близок к тому, чтобы открыть счет. Он получил передачу в штрафной площадке, но не придумал ничего лучше, чем пробить в голкипера Мартинеса.

На 16-й минуте "Арсенал" открыл счет. Лаказетт выстрелил из-за пределов штрафной соперника и забил просто невероятный гол, поразив левую девятку ворот – 0:1.

Недолго лондонцы радовались преимуществу в счете. Уже через три минуты с мячом оказался Сон и после неудачной игры соперника в защите, он вышел лдин на один с голкипером и спокойно отправил мяч в ворота – 1:1.

Джака попытался прокинуть мяч мимо защитников, но мяч не нашел никого из партнеров.

Бен Дэвис нанес пушечный удар с линии штрафной и мяч угодил в каркас ворот.

Пепе дошел до линии штрафной и пробил в ворота. Вратарь пытался дотянуться до мяча, но тот пролетел рядом со стойкой.

На 39-й минуте активный Обамеянг пробил со штрафного, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.

Лукас нанес удар с границы штрафной, но особой угрозы для вратаря не создал – защитники заблокировали удар.

Минимальное преимущество хозяев

Бельерин отдал пас в штрафную, но мяч перехвачен и выбит.

Обамеянг подхватил мяч в штрафной и резко пробил – мяч попал в каркас ворот.

Сака пробил с линии штрафной. Мяч летел в направлении ворот, но Льорис легко ликвидировал опасность.

Обамеянг пробил с границы штрафной. Мяч направлялся в нижний угол ворот, но Льорис легко ликвидировал остроту.

На 81-й минуте хозяевам удалось выйти вперед в счете. Алдервейрелд замкнул подачу с углового с близкого расстояния головой спокойно отправив мяч под перекладину – 2:1.

Сон упустил 100-процентную возможность, с линии штрафной пробив в спину соперника, когда казалось, что мяч уже в сетке ворот.

Кейн с линии штрафной пробил в одно касание низом по центру ворот, но Мартинес справился с ударом, выполнив уверенный сейв.

Неплохую навесную передачу в штрафную выполнил Обамеянг, но мяч перехватывает защита соперника.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:1.

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