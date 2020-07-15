Лондонский "Арсенал" 15 июля в рамках 36 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) примет "Ливерпуль". Посмотреть матч можно онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Поединок "Арсенал" – "Ливерпуль" состоится 15 июля, сообщает 24 канал. Начало матча 36 тура АПЛ в 22:15.

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"Арсенал" – "Ливерпуль": где смотреть

Трансляцию матча "Арсенал" – "Ливерпуль" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Арсенал – Ливерпуль: онлайн-трансляция