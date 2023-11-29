Арсенал одержал победу в матче Лиги чемпионов против Ланса, еще в первом тайме забив в ворота французского клуба пять голов.

Матч между Арсналом и Лансом в Лондоне прошел в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. До этого Арсенал выиграл три матча, и только однажды проиграл – именно Лансу. А для французского клуба победа над "канонирами" была единственной в этой Лиге чемпионов.

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Следует отметить, что титульным спонсором Ланса является французская корпорация "Ашан". В совместном журналистском расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat говорится, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский Ашан мог бесплатно поставлять товары российским военным на временно оккупированных украинских территориях в виде "гуманитарной помощи". Отмечалось, что такие поставки состояли как из товаров из "ашановских" складов, так и товаров, собранных волонтерами на территории магазинов Ашан в разных регионах РФ. За это Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло "Ашан" в перечень международных спонсоров войны.

Еще в первом тайме Арсенал снял все вопросы о победителе, забив сразу пять голов. Сначала забил Гаверц после результативного паса Гарбиэля Жезуса. Потом Гарбиэль Жезус забил, а ему ассистировал Сака. Через две минуты Сака сам отличился забитым голом, когда от него мяч залетел в ворота после удара Мартинелли. Еще через четыре минуты уже Мартинелли забил после паса Томиясу. А в конце первого тайма Томиясу отдал еще один результативный пас – на этот раз на Эдегора.

Такая игра привела к тому, что главный тренер Арсенала решил дать шанс сыграть резервистам. И украинец Александр Зинченко на второй тайм уже не вышел.

Арсенал же в конце матча забил еще один гол – Жоржиньо забил пенальти.

Арсенал – Ланс 6:0

Голы: Гаверц, 13, Гарбиэль Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)

Благодаря этой победе Арсенал вышел из группы с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Арсенал – Ланс