Матч между Арсналом и Лансом в Лондоне прошел в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. До этого Арсенал выиграл три матча, и только однажды проиграл – именно Лансу. А для французского клуба победа над "канонирами" была единственной в этой Лиге чемпионов.
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Еще в первом тайме Арсенал снял все вопросы о победителе, забив сразу пять голов. Сначала забил Гаверц после результативного паса Гарбиэля Жезуса. Потом Гарбиэль Жезус забил, а ему ассистировал Сака. Через две минуты Сака сам отличился забитым голом, когда от него мяч залетел в ворота после удара Мартинелли. Еще через четыре минуты уже Мартинелли забил после паса Томиясу. А в конце первого тайма Томиясу отдал еще один результативный пас – на этот раз на Эдегора.
Такая игра привела к тому, что главный тренер Арсенала решил дать шанс сыграть резервистам. И украинец Александр Зинченко на второй тайм уже не вышел.
Арсенал же в конце матча забил еще один гол – Жоржиньо забил пенальти.
Арсенал – Ланс 6:0
Голы: Гаверц, 13, Гарбиэль Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)
Благодаря этой победе Арсенал вышел из группы с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Видеообзор матча Арсенал – Ланс