В ближайшее время в футболе может произойти нововведение в правилах игры. За их перечень отвечает Международный совет футбола (IFAB), в который входят члены ФИФА и представители стран-основателей игры (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия).

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Организация рассматривает возможный ввод временных удалений для футболистов. IFAB инициировала такую идею в контексте борьбы с спорами игроков и арбитров.

Рефери может выписать временное удаление за избыточные споры игроку, который не является капитаном команды. Только капитаны имеют право общаться с судьями.

Наказание предусматривает изъятие футболиста на 10 минут. Также судьи могут применять такое наказание, если игрок серьезно сфолил, но недостаточно для красной карты. Тестирование правила в любительских турнирах начнется в ближайшее время.

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Ранее ФИФА призвала IFAB рассмотреть возможность проведения временных замен. Такое правило позволяет игроку покинуть поле на время, если у него есть подозрение на сотрясение мозга.