Матч між Арсналом та Лансом в Лондоні відбувся в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. До цього Арсенал виграв три матчі, і лише одного разу програв – саме Лансу. А для французького клубу перемога над "канонірами" була єдиною в цій Лізі чемпіонів.
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Ще у першому таймі Арсенал зняв всі питання щодо переможця, забивши одразу п'ять голів. Спочатку забив Гаверц після результативного пасу Гарбіеля Жезуса. Потім Гарбіель Жезус забив, а йому асистував Сака. За дві хвилини вже Сака відзначився забитим голом, коли від нього м'яч залетів у ворота після удару Мартінеллі. Та ще за чотири хвилини Мартінеллі сам забив після пасу Томіясу. А в кінці першого тайму Томіясу віддав ще один результативний пас – цього разу на Едегора.
Така гра призвела до того, що головний тренер Арсеналу вирішив дати шанс зіграти резервістам. І українець Олександр Зінченко на другий тайм вже не вийшов.
Арсенал же в кінці матчу забив ще один гол – Жоржиньо забив пенальті. А завдяки цій перемозі Арсенал вийшов з групи з першого місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів