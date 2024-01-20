Арсенал – Кристал Пелас 5:0

Голы: Габриэл, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Троссард, 59, Мартинелли, 90+4, 90+5.

В субботу, 20 января, в лондонском дерби встречались Арсенал и Кристал Пелас. Перед этим поединком "канониры" имели неприятную четырехматчевую безвыигрышную серию, пишет 24 Канал.

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Тотальное преимущество команды Зинченко

Александр Зинченко, из которого сделали едва ли не самого главного виновника поражений Арсенала, вышел в старте и отыграл весь матч.

Возвращение украинца помогло "канонирам" одержать убедительную победу. В первом тайме счет открыл Габриэл, а второй гол в собственные ворота срезал голкипер "орлов" Дин Хендерсон.

Во втором тайме дело товарищей по команде завершили Троссард и Мартинелли. Особенно эффективным был бразильский нападающий, вышедший во втором тайме. В компенсированное время 22-летний футболист забил два гола в течение двух минут.

Как сыграл Зинченко

На счету игрока сборной Украины 1 передача под удар, 8 защитных действий и 9 из 13 выигранных единоборств. Статистический портал WhoScored оценил игру Зинченко в 8,1 балла. Это вторая лучшая оценка в матче. Такой же балл получил автор дубля Габриэл Мартинелли.

Оценки игроков в матче Арсенал – Кристал Пелас / WhoScored

Благодаря этой победе Арсенал поднялся на третье место таблицы, сравнявшись по очкам с Манчестер Сити и Астон Виллой. Однако у команды Гвардиолы еще есть игра в запасе.

Кристал Пелас, несмотря на поражение, сохранил за собой 14-е место в таблице. От зоны вылета "орлов" удаляет 5 очков.

Видеообзор матча Арсенал – Кристал Пэлас