Арсенал – Крістал Пелас 5:0

Голи: Габріел, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Троссард, 59, Мартінеллі, 90+4, 90+5.

У суботу, 20 січня, у лондонському дербі зустрічалися Арсенал та Крістал Пелас. Перед цим поєдинком "каноніри" мали неприємну чотириматчеву безвиграшну серію, пише 24 Канал.

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Тотальна перевага команди Зінченка

Олександр Зінченко, з якого зробили чи не самого головного винуватця поразок Арсеналу, вийшов у старті та відіграв весь матч.

Повернення українця допомогло "канонірам" здобути переконливу перемогу. У першому таймі рахунок відкрив Габріел, а другий гол у власні ворота зрізав голкіпер "орлів" Дін Хендерсон.

У другому таймі справу товаришів по команді довершили Троссард та Мартінеллі. Особливо ефективним був бразильський нападник, який вийшов у другому таймі. У компенсований час 22-річий футболіст забив два поспіль голи протягом двох хвилин.

Як зіграв Зінченко

На рахунку гравця збірної України 1 передача під удар, 8 захисних дій та 9 з 13 виграних єдиноборств. Статистичний портал WhoScored оцінив гру Зінченка у 8,1 бала. Це друга найкраща оцінка у матчі. Такий самий бал отримав автор дубля Габріел Мартінеллі.

Оцінки гравців у матчі Арсенал – Крістал Пелас / WhoScored

Завдяки цій перемозі Арсенал піднявся на третю сходинку таблиці, зрівнявшись по очках з Манчестер Сіті та Астон Віллою. Однак у команди Гвардіоли ще є гра в запасі.

Крістал Пелас попри поразку зберіг за собою 14-е місце в таблиці. Від зони вильоту "орлів" віддаляє 5 очок.

Відеоогляд матчу Арсенал – Крістал Пелас