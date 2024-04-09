Зинченко рвется к трофею Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Арсенал - Бавария

9 апреля Арсенал и Бавария сыграют первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Лондоне.

В Лиге чемпионов во вторник, 9 апреля, состоятся первые игры четвертьфинала. В одном из первых матчей лидер чемпионата Англии Арсенал примет пока что чемпиона Германии Баварию, пишет 24 канал.

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Зинченко против гранда в кризисе

"Канониры" показывают невероятную игру в 2024 году, выиграв 10 из 11-ти матчей в рамках АПЛ. Это позволяет подопечным Артеты удерживать лидерство на пару с Ливерпулем. В Лиге чемпионов шествие "канониров" не такое уверенное.

Несмотря на победу в группе, лондонцы умудрились проиграть Лансу и сыграть вничью с ПСВ. А в 1/8 финала Арсенал прошел Порту только в серии пенальти. Наконец восстановился от травмы Зинченко, поэтому ожидаем выхода украинца в старте.

Бавария же проваливает сезон полностью. Команда из Мюнхена уже в эти выходные должна лишиться статуса чемпиона Бундеслиги, ведь расстояние от Байера составляет аж 16 баллов. Победа леверкузенцев над Вердером сделает их официально чемпионами.

В свою очередь команда позорно вылетела из Кубка от скромного Саарбрюкена. В Лиге чемпионов на групповой стадии все выглядело неплохо (16 очков из 18-ти возможных), а вот с Лацио в 1/8 финала пришлось помучиться. Первую игру немцы проиграли 0:1, но дома взяли уверенный реванш (3:0).

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Арсенал – Бавария на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Арсенал – Бавария. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.