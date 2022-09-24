Эстетика от сборной Украины: как Довбик одним финтом поиздевался над армянами – видео гола

Форвард Днепра-1 удачно вышел на смену в матче Лиги наций против Армении. Артем оформил дубль и отдал ассист на Данилу Игнатенко.

Сборная Украины добилась разгромной победы над Арменией. Команда взяла реванш перед болельщиками после позорного поражения от Шотландии, пишет 24 канал.

Как это было Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В первом тайме забил Тимчик, тогда как после перерыва в ворота хозяев влетели еще 4 мяча. Героем второго тайма можно назвать Артема Довбика.

Нападающий Днепра-1 вышел на замену на 67 минуте и присоединился к трем головам украинцев. Сначала Артем сам забил, а потом ассистировал на Игнатенко.

Вишенкой на торте стал пятый гол команды. Артем Довбик получил мяч перед воротами Армении в окружении трех защитников соперника.

Видео второго гола Довбика:

Под прессингом форвард сумел обманным движением обыграть всех оппонентов и пробить мимо Юрченко. Для Артема это уже шестой гол в национальной команде и первый дубль за нее.

Готовимся к решающей битве с Шотландией

Победа позволяет нашей команде набрать 10 баллов в группе и выйти на первое место. Правда, вечером Шотландия может обойти команду Петракова, если не проигрывает Ирландию.

Читайте также Во время убийства украинских военнопленных в Оленовке погиб боксер Станислав Артеменко

Следующая игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций.