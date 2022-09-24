Збірна України домоглась розгромної перемоги над Вірменією. Команда взяла реванш перед вболівальниками після ганебної поразки від Шотландії, пише 24 канал.

Як це було Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У першому таймі забив Тимчик, тоді як після перерви у ворота господарів влетіли ще 4 м'яча. Героєм другого тайму можна назвати Артема Довбика.

Нападник Дніпра-1 вийшов на заміну на 67 хвилині і долучився аж до трьох голів українців. Спочатку Артем сам забив, а потім асистував на Ігнатенка.

Вишенькою на торті став п'ятий гол команди. Артем Довбик отримав м'яч перед воротами Вірменії в оточенні трьох захисників суперника.

Відео другого голу Довбика:

Під пресингом форвард зумів обманним рухом обіграти всіх опонентів та пробити повз Юрченка. Для Артема це вже шостий гол у національній команді і перший дубль за неї.

Готуємось до вирішальної битви із Шотландією

Перемога дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі і вийти на перше місце. Правда, ввечері Шотландія може обійти команду Петракова, якщо не програє Ірландії.

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Наступна гра України пройде 27 вересня у Кракові. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй.