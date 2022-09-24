Сборная Украины добилась разгромной победы над Арменией. Команда взяла реванш перед болельщиками после позорного поражения от Шотландии, пишет 24 канал.
Как это было Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
В первом тайме забил Тимчик, тогда как после перерыва в ворота хозяев влетели еще 4 мяча. Героем второго тайма можно назвать Артема Довбика.
Нападающий Днепра-1 вышел на замену на 67 минуте и присоединился к трем головам украинцев. Сначала Артем сам забил, а потом ассистировал на Игнатенко.
Вишенкой на торте стал пятый гол команды. Артем Довбик получил мяч перед воротами Армении в окружении трех защитников соперника.
Видео второго гола Довбика:
Под прессингом форвард сумел обманным движением обыграть всех оппонентов и пробить мимо Юрченко. Для Артема это уже шестой гол в национальной команде и первый дубль за нее.
Готовимся к решающей битве с Шотландией
Победа позволяет нашей команде набрать 10 баллов в группе и выйти на первое место. Правда, вечером Шотландия может обойти команду Петракова, если не проигрывает Ирландию.
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Следующая игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций.