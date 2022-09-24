На матч проти Вірменії тренерський штаб збірної України випустив повністю новий стартовий склад у порівняні з матчем проти Шотландії. Тактична схема теж була змінена на 3-4-3. На правому фланзі в півзахисті вийшов Олександр Тимчик.

До теми Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Саме Тимчик відкрив рахунок в цьому матчі. Хоча атака розпочалася на протилежному фланзі. Там Віталій Миколенко отримав м'яч, зумів з ним дійти до кута поля. Після чого прострелив у штрафний майданчик. Там м'яч підхопив Віктор Циганков, після чого віддав пас на хід Олександру Зубкову. І вже вінгер побачив забігання на дальню штангу Тимчика.

Зубков прострелив вздовж лінії воріт, ніхто не зумів цей простріл перервати. І Тимчик вже у падінні відправив м'яч у порожній кут воріт. Так рахунок у матчі був відкритий.