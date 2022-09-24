В матче против Армении тренерский штаб решил полностью изменить как схему игры, так и игроков. Игравшие против Шотландии с первых минут на этот раз оказались в запасе. В их числе и лидеры команды Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко.

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С первых минут сыграет Роман Яремчук. А Сергей Сидорчук будет капитаном команды.

Команда сыграет по схеме 3-4-3 (или 5-2-3).

Стартовый состав сборной Украины: 12. Андрей Лунин, 19. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 14. Даниил Игнатенко, 5. Сергей Сидорчук, 18. Александр Тимчик, 15. Виктор Цыганков, 20. Александр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 17. Александр Пихаленок, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из находящихся на подготовительном сборе футболистов в заявку не попал полузащитник Эдуард Сарапий.