В субботу сборная Украины по футболу проведет второй сентябрьский матч в Лиге наций. Первую игру команда Александра Петракова провалила, уступив разгромно Шотландии.

Украина разгромно уступила Шотландии в матче Лиги наций

Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная Армении. Команды уже встречались в июне в номинально домашнем для Украины матче. Тогда подопечные Петракова разгромили соперника со счётом 3:0.

После этой игры украинские журналисты спросили тренера армян Хоакина Капарроса о войне в Украине и тот ушел от ответа. Теперь же армянские СМИ решили сделать обратный жест в адрес нашего коуча.

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Местный журналист отметил, что сейчас в Армении идет война, намекая на конфликт в Нагорном Карабахе. Он поинтересовался у Петракова, солидарна ли украинская сборная с народом Армении.

"У нас ситуация критическая, поэтому я не задумывался над этим вопросом. Когда идет война, это очень плохо, с обеих сторон гибнут люди. Наша команда и все мы против войны. Хотим, чтобы люди жили в согласии. Война никому не нужна. Все должно решаться за столом переговоров".

Никогда не страдают только политики – люди, принимающие решения. Ни они, ни их дети не участвуют в войне. Участвуют в войне и гибнут простые люди. Мы за то, чтобы не было войны. Я смотрел многие матчи сборной Армении. У вас хороший тренер, испанский специалист. Вы играете на домашнем стадионе, а мы не можем играть дома, чтобы нас поддерживали. Поэтому шансы в завтрашней игре я оцениваю как 50 на 50. У вас хорошая команда,

– ответил Петраков.

Видео пресс-конференции Петракова и Забарного:

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Напомним, что после четырех туров сборная Украины имеет 7 очков в активе и занимает второе место. Шотландия опережает "сине-желтых" на два балла.

Важно! Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Начало – в 16:00 по киевскому времени.