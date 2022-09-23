В суботу збірна України з футболу проведе другий вересневий матч в Лізі націй. Першу гру команда Олександра Петракова провалила, поступившись розгромно Шотландії.

До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй

Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Вірменії. Команди вже зустрічались у червні у номінально домашньому для України матчі. Тоді підопічні Петракова розгромили суперника з рахунком 3:0.

Після тої гри українські журналісти спитали тренера вірменів Хоакіна Капарроса про війну в Україні і той пішов від відповіді. Тепер же вірменські ЗМІ вирішили зробити зворотній жест на адресу нашого коуча.

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Місцевий журналіст зазначив, що наразу у Вірменії йде війні, натякаючи на конфлікт у Нагорному Карабасі. Він поцікавився у Петракова, чи солідарна українська збірна з народом ВІрменії.

"У нас ситуація критична, тому я не замислювався над цим питанням. Коли йде війна, це дуже погано, з обох сторін гинуть люди. Наша команда та всі ми проти війни. Хочемо, щоб люди жили в злагоді. Війна нікому не потрібна. Все повинно вирішуватися за столом переговорів".

Ніколи не страждають тільки політики - люди, які приймають рішення. Ані вони, ані їхні діти не беруть участь у війні. Беруть участь у війні та гинуть прості люди. Ми за те, щоб не було війни. Я дивився багато матчів збірної Вірменії. У вас хороший тренер, іспанський фахівець. Ви граєте на домашньому стадіоні, а ми не можемо грати вдома, щоб нас підтримували. Тому шанси в завтрашній грі я оцінюю як 50 на 50. У вас хороша команда,

– відповів Петраков.

Відео пресконференції Петракова та Забарного:

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Нагадаємо, що після чотирьох турів збірна України має 7 очок в активі і посідає другу сходинку. Шотландія випереджає "синьо-жовтих" на два бали.

Важливо! Матч Вірменія – Україна відбудеться у суботу, 24 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.