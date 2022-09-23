Это будет второй из трех матчей в сентябре для сборной Украины в Лиге наций. И в этом матче нашей команде нужна только победа.

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Все потому, что поражение в матче против Шотландии опустило нас на второе место в группе Лиги наций. Украина может потерять шанс подняться в элитный дивизион Лиги наций. Кроме того, первое место в группе будет гарантировать нам попадание во вторую корзину во время жеребьевки отбора Евро-2024. Если же мы останемся на втором месте, то оставим лишь минимальный шанс попасть во вторую корзину.

Победа в матче против Армении может позволить нам вернуться на первое место (если Шотландия в параллельном матче проигрывает Ирландии). Или сохранит нам шансы это сделать в очной встрече против Шотландии 27 сентября в Кракове (там понадобится только победа).

Важно! Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. В отличие от матчей посреди недели, начинающихся вечером, матч Армения – Украина начнется в 16:00.

Как и предыдущую игру против Шотландии, матч Армения – Украина можно будет смотреть как онлайн, так и по телевидению. Игру покажут в рамках информационного марафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне", транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

В ютуб матч Армения – Украина будет доступен на странице Украинской ассоциации футбола.

Трансляция матча Армения – Украина будет доступна и на сайте 24 канала.

Однако следует заметить, что абоненты, пользующиеся спутниковым телевидением, не смогут посмотреть матч Армения – Украина по названным каналам. Кроме того, просмотр матча Армения – Украина на вышеуказанных каналах и платформах, в том числе в ютубе, будет возможен только на территории Украины. Это связано с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности. Ведь украинские вещатели не могут транслировать этот матч за границей, в том числе и онлайн. Ведь в этих странах есть свои телеканалы, купившие права на показ матчей.