Украинский "Колос" дебютирует в еврокубках выездным матчем с греческим "Арисом". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы в четверг, 17 сентября – на сайте Спорт24.

Из-за изменения формата проведения квалификации еврокубков, "Колос" во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет только один матч. Так выпало во время жеребьевки, что дебютирует в еврокубках команды из Коваливки на выезде. Хотя мог этот матч провести на своем отреставрированном стадионе.

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Если "Колос" победит в этом матче, то в третьем квалификационном раунде сыграет против хорватской "Риеки". И этот матч тоже состоится на выезде.

Матч "Арис" – "Колос" начнется в 21:00.