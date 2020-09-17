Аріс – Колос: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
Український "Колос" дебютує в єврокубках виїздним матчем з грецьким "Арісом". Онлайн-трансляція матчу Ліги Європи в четвер, 17 вересня – на сайті Спорт24.
Через зміну формату проведення кваліфікації єврокубків, "Колос" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє лише один матч. Так випало під час жеребкування, що дебютує в єврокубках команди з Ковалівки на виїзді. Хоча могла цей матч провести на власному відреставрованому стадіоні.
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Якщо "Колос" переможе у цьому матчі, то у третьому кваліфікаційному раунді зіграє проти хорватської "Рієки". І цей матч теж відбудеться на виїзді.
Матч "Аріс" – "Колос" розпочнеться о 21:00.
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