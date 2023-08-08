Арис – Динамо: где смотреть онлайн первый матч киевлян в Лиге конференций
Киевское Динамо дебютирует в Лиге конференций. Начнет свое выступление команда с третьего раунда квалификации, где их соперником будет греческий Арис. Первый матч между командами состоится в четверг, 10 августа.
Динамо до этого никогда не выступало в третьем по силе еврокубковом турнире – Лиге конференций. И в 2023 году дебютирует здесь. Правда, начать выступление придется с квалификации. И до выступления на групповом этапе преодолеть третий раунд и плей-офф.
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Первым соперником Динамо на пути к групповому этапу Лиги конференций стал греческий Арис. Первый матч команды сыграют в Салониках 10 августа. Ответный матч команды проведут 17 августа. Местом проведения выбрали Бухарест.В случае успешного выступления против греческого Ариса, в плей-офф квалификации Динамо сыграет против победителя пары Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). Первый поединок динамовцы проведут 24 августа дома, ответный матч – 31 августа на выезде. Если же по сумме двух матчей Динамо проиграет Арису, то закончит свои выступления в еврокубках в этом сезоне. То же будет, если Динамо уступит и в плей-офф квалификации.
Матч Арис – Динамо состоится в четверг, 10 августа, на стадионе имени Клеантиса Викилидиса. Начало – в 21:15 по киевскому времени.
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Арис – Динамо прямая трансляция