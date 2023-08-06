По информации журналиста Лоренцо Алутто, Ювентус не рассчитывает на хорвата Марко Пьяцу. Во время летнего трансферного окна вингер покинет туринский клуб, с которым связан контрактом до 30 июня 2024 года.

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Марк должен присоединиться к киевлянам на правах аренды с правом выкупа. Клубы уже начали переговоры, но они проходят очень сложно.

Что известно о потенциальном новичке Динамо

Марко Пьяца – воспитанник загребского Динамо. В составе хорватского клуба вингер дважды становился чемпионом и обладателем Кубка. В июле 2016 года Ювентус за 29,4 миллиона евро выкупил права на талантливого футболиста. Этот трансфер стал самым дорогим в истории загребского Динамо.

В первом сезоне Пьяца сыграл за туринцев 20 матчей и забил 1 гол. Вместе с Ювентусом хорват стал чемпионом Серии А и обладателем Кубка Италии. Однако в дальнейшем тренерский штаб Юве не рассчитывал на помощь вингера. Марко на арендной основе играл за Шальке, Фиорентину, Андерлехт, Дженоа, Торино и Эмполи.

В сезоне 2022/23 сыграл за Эмполи 17 матчей, но результативными действиями не отличился. Отметим, что Transfermarkt оценивает Пьяцу в 1,7 миллиона евро.

Так что в киевском Динамо надеются, что 28-летний футболист сможет реанимировать свою карьеру.

Напомним, что в летнее трансферное окно в Динамо вернулся легендарный Андрей Ярмоленко. Также киевляне вернули из аренды защитника Кристиана Биловара. Пока это все трансферы киевлян.