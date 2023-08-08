Динамо до цього ніколи не виступало в третьому за силою єврокубковому турнірі – Лізі конференцій. І у 2023 році дебютує тут. Правда розпочати виступ доведеться з кваліфікації. І до виступу в груповому етапі подолати третій раунд та плей-офф.

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Першим суперником Динамо на шляху до групового етапу Ліги конференцій став грецький Аріс. Перший матч командам випало зіграти у Салоніках 10 серпня. А матч-відповідь команди проведуть 17 серпня. Місцем проведення обрали Бухарест.

У разі успішного виступу проти грецького Аріса, у плей-офф кваліфікації Динамо зіграє проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). Перший поєдинок динамівці проведуть 24 серпня удома, матч-відповідь – 31 серпня на виїзді. Якщо ж за сумою двох матчів Динамо програє Арісу, то закінчить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні. Те саме буде, якщо Динамо поступиться і в плей-офф кваліфікації.

Матч Аріс – Динамо відбудеться у четвер, 10 серпня, на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса. Початок – о 21:15 за київським часом.

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Аріс – Динамо пряма трансляція