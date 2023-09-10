Коко Гофф (США) – Арина Сабаленко 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

В финале американского мэйджора встречались вторая ракетка мира Арина Сабаленко и 19-летняя американка Коко Гофф. Это была шестая встреча на корте соперниц по топ-рейтингу WTA, сообщает 24 Канал.

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Волевая победа Гофф

Финальный матч длился 2 часа и 5 минут. В первом сете сильнее была белорусска Сабаленко – 6:2. Однако в следующих двух сетах американка не оставила шансов поклоннице Лукашенко – 6:2 и 6:2 в пользу Гоффа. Эта победа стала двенадцатой подряд для представительницы США.

Эмоции Коко Гоффа после победы в US Open-2023 / twitter.com/usopen

Для 19-летней Коко этот титул стал первым на турнирах серии Grand Slam. В общей сложности на ее счету теперь шесть трофеев. В прошлом году новая "королева США" в финале Ролан Гаррос уступила Иге Швентек.

Отметим, что Гофф стала первой американкой с 2017 года, которой покорился Открытый чемпионат США. Тогда победу праздновала Слоан Стивенс.

На турнире US Open-2023 Коко Гофф заработала 3 миллиона призовых и 2000 рейтинговых очков. После обновления рейтинга WTA американка поднимется с шестого на третье место.

Видеообзор матча Гофф – Сабаленка