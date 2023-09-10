Корі Гауфф переграла скандальну білоруску у 3-сетовому фіналі, хоча перша партія закінчилась перемогою Аріни Сабалєнко – 2:6, 6:3, 6:2. На нагородженні фанатка Алєксандра Лукашенка була не надто щасливою, а усю свою лють показала вже у підтрибунному приміщенні, пише 24 Канал.

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Сабалєнко слід приймати заспокійливі

Білоруска не встигла зайти, як одразу почала лупити ракеткою об землю. Сабалєнко зламала чергову ракетку. Схоже, що Аріні слід вже нарешті подорослішати та навчитись боротись із своїми емоціями.

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Також після поразки Сабалєнко розповіла, що буде втоплювати свої емоції у невеликій кількості алкоголю.

Відзначимо, що це не перша скандальна ситуація із майбутньою першою ракеткою світу на US Open-2023. Емоційний сплеск від білоруської тенісистки був прямо під час матчу проти іншої американки Медісон Кіз. Фанатка Лукашенка бурхливо звернулась до свого тренера, коли програвала у другому сеті. Мовної культури в Аріни теж немає.

На жаль, після цього турніру прихильниця так званого самопроголошеного президента Білорусі очолить світовий рейтинг WTA. Раніше його очолювала подруга України із Польщі Іга Швьонтек.