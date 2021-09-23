Арендованный у Динамо бразилец забил победный гол за ПАОК в чемпионате Греции: видео

Бразилец Сидклей довольно быстро адаптировался к греческому ПАОК, куда перешел в аренду из киевского Динамо. Уже в четвертом матче за клуб он забил гол, который оказался победным.

Сидклей вышел в стартовом составе ПАОК в гостевом матче против Панетоликоса в чемпионате Греции.

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На 80-й минуте Сидклей, который выступает на позиции левого защитника, сумел в штрафной площадке соперника принять мяч после скидки партнера головой, а вторым ударом пробить в дальний угол ворот.

Этот гол снова вывел ПАОК вперед в счете, а в итоге принес победу команде.

Видео гола Сидклея за ПАОК