Сидклей вышел в стартовом составе ПАОК в гостевом матче против Панетоликоса в чемпионате Греции.
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На 80-й минуте Сидклей, который выступает на позиции левого защитника, сумел в штрафной площадке соперника принять мяч после скидки партнера головой, а вторым ударом пробить в дальний угол ворот.
Этот гол снова вывел ПАОК вперед в счете, а в итоге принес победу команде.
Видео гола Сидклея за ПАОК
- Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года. В первый сезон в киевском клубе он провел 17 матчей в чемпионате, еще пять – в еврокубках. Уже в следующем сезоне он потерял место в главной команде, поэтому зимой 2020 года отправился в аренду в бразильский Коринтианс.
- Через год Сидклей вернулся в Динамо, но завоевать место в стартовом составе так и не сумел. В сезоне 2020/2021 он сыграл семь матчей в чемпионате, каждый раз выходя на замену в конце встречи. Еще одну игру он провел в Кубке Украины. Игрок даже не всегда попадал в заявку на матч. Но забил два гола – в ворота Руха и Ворсклы.
- В конце августа 2021 года Сидклей отправился в аренду в греческий ПАОК, где будет выступать до конца сезона.