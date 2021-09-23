Динамо получило условное наказание

Комитет оштрафовал Динамо на 500 тысяч гривен. Кроме того, следующие два домашних матча Динамо должно провести с частично закрытыми секторами (41 и 43).

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Следующие домашние матчи Динамо состоятся 3 октября против Шахтера и 23 октября против Днепра-1.

Комитет условно наказал Динамо одной домашней встречей без зрителей с испытательным сроком до конца сезона 2021/22.

Что произошло на матче Динамо – Александрия