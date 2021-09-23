Динамо получило условное наказание
Комитет оштрафовал Динамо на 500 тысяч гривен. Кроме того, следующие два домашних матча Динамо должно провести с частично закрытыми секторами (41 и 43).
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Следующие домашние матчи Динамо состоятся 3 октября против Шахтера и 23 октября против Днепра-1.
Комитет условно наказал Динамо одной домашней встречей без зрителей с испытательным сроком до конца сезона 2021/22.
Что произошло на матче Динамо – Александрия
- Киевляне 18 сентября принимали Александрию на НСК "Олимпийский" в 8 туре УПЛ. Во время матча произошла драка между несколькими представителями ультрас Динамо и простыми зрителями.
- По предварительным данным, драка возникла из-за того, что один из зрителей сделал замечание ультрас о прекращении использования пиротехники.
- В ответ молодые люди перелезли через забор в другой сектор и устроили драку. Некоторые участники драки получили травмы. Полиция уже открыла уголовное производство.
- У Динамо после драки на стадионе заявили, что отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.