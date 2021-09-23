Сідклей вийшов у стартовому складі ПАОК у гостьовому матчі проти Панетолікоса в чемпіонаті Греції.
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На 80-й хвилині Сідклей, який виступає на позиції лівого захисника, зумів у штрафному майданчику суперника прийняти м'яч після скидки партнера головою, а другим ударом пробити у дальній кут воріт.
Цей гол знову вивів ПАОК вперед в рахунку, а у підсумку приніс перемогу команді.
Відео голу Сідклея за ПАОК
- Сідклей перейшов в Динамо влітку 2018 року. В перший сезон в київському клубі він провів 17 матчів в чемпіонаті, ще п'ять – в єврокубках. Вже в наступному сезоні він втратив місце в головній команді, тож взимку 2020 року відправився в оренду в бразильський Корінтіанс.
- Через рік Сідклей повернувся до Динамо, але вибороти місце в стартовому складі так і не зумів. В сезоні 2020/2021 він зіграв сім матчів в чемпіонаті, кожного разу виходячи на заміну наприкінці зустрічі. Ще одну гру він провів – в Кубку України. Гравець навіть не завжди потрапляв до заявки на матч. Але забив два голи – у ворота Руху та Ворскли.
- Наприкінці серпня 2021 року Сідклей відправився в оренду в грецький ПАОК, де буде виступати до кінця сезону.