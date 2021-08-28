ПАОК также подтвердил подписание 28-летнего бразильца. Он будет выступать в греческом клубе под 16-м номером.
К слову Динамо – аутсайдер, а Шахтер – андердог: шансы украинских клубов выйти из группы Лиги чемпионов
Что известно о карьере Сидклея в Динамо
- Сидклей перешел в Динамо в июле 2018 года из Атлетико Паранаэнсе. С тех пор, за три сезона, Сидклей не смог стать основным игроком Динамо. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Украины 6 матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.
- А в нынешнем в его активе 28 минут в матче с Проходим и выход на замену уже в компенсированное время в игре с Ингульцом.