Матч с Северной Македонией войдет в историю Евро

Матч между сборными Украины и Северной Македонии войдет в историю чемпионатов Европы. Впервые за время проведения всех Евро главным арбитром будет не европеец.
Впервые на Евро будет работать рефери из Южной Америки
УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче Украина – Северная Македония. Поединок состоится 17 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Национале".
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Главным арбитром будет аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. На линиях ему будут помогать Хуан Пабло Белатти и Диего Йамиль Бонфа.
Обязанности четвертого арбитра будет исполнять словенец Славко Винчич.
Арбитр системы VAR-Алехандро Эрнандес (Испания). Ассистенты арбитра VAR-Хосе Мария Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR-Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).Заметим, что аргентинские рефери привлечены к работе на Евро-2020 в рамках обмена судейскими бригадами между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Также впервые на мужском евро будет работать женщина – Стефани Фраппар.
- Сборные Украины и Северной Македонии неудачно стартовали на Евро-2020. Украинская сборная проиграла Нидерландам со счетом 3:2.
- При этом северомакедонская команда проиграла Австрии (3:1).
- Поединок Украина – Северная Македония начнется в 16:00.