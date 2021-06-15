Футболка побывает на всех стадионах

Перед матчем Нидерланды – Украина была презентована футболка "сине-желтых" в новом дизайне, где есть карта нашего государства и лозунг "Слава Украине".

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что болельщики Украины смогут увидеть футболку.

Появление на поле Йохан Кройфф Арены самой большой футболки нашей сборной с новым дизайном было чрезвычайно трогательным. На форме таких размеров была особенно хорошо видна карта Украины с Крымом, Донецком и Луганском, которая так пришлась по душе всем нашим болельщикам. Планируем, что после Евро эта футболка побывает на всех стадионах Украины, где будет играть национальная сборная,
 –  рассказал президент УАФ.

Павелко анонсировал появление для болельщиков шарфов с новым дизайном, на которых будут большие эмблемы национальных сборных Украины и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!"

Как Украина стартовала на Евро-2020

  • Первый матч на Евро-2020 Украина сыграла в воскресенье, 13 июня. Поединок завершился победой Нидерландов со счетом 3:2.
  • После перерыва наша команда пропустила два мяча, но сумела осуществить камбэк. Голы на свой счет записали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
  • В конце матча Нидерланды дожали нашу команду и одержали победу. Впервые на Евро-2020 после того, как первый тайм прошел без голов, во второй половине игры было забито 5 мячей.
  • Следующий матч на Евро-2020 Украина сыграет 17 июня против Северной Македонии. Нидерланды встретятся с Австрией.