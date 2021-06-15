Футболка побывает на всех стадионах

Перед матчем Нидерланды – Украина была презентована футболка "сине-желтых" в новом дизайне, где есть карта нашего государства и лозунг "Слава Украине".

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что болельщики Украины смогут увидеть футболку.

Появление на поле Йохан Кройфф Арены самой большой футболки нашей сборной с новым дизайном было чрезвычайно трогательным. На форме таких размеров была особенно хорошо видна карта Украины с Крымом, Донецком и Луганском, которая так пришлась по душе всем нашим болельщикам. Планируем, что после Евро эта футболка побывает на всех стадионах Украины, где будет играть национальная сборная,

– рассказал президент УАФ.

Павелко анонсировал появление для болельщиков шарфов с новым дизайном, на которых будут большие эмблемы национальных сборных Украины и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!"

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