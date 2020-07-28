Украинский арбитр Иван Бондарь продолжит судить футбольные матчи. После скандального поединка Первой лиги "Ингулец" – "Прикарпатье" Бондарю грозили серьезные санкции за результативные ошибки.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (КА УАФ) решил не отстранять Ивана Бондаря от встреч профессиональных команд. Об этом сообщает Meta-ratings.

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В действиях арбитра не увидели коррупции

По информации источника, после анализа работы арбитра, КА УАФ не увидел в его действиях коррупционной составляющей.

Бондарь все же получит наказание, но в будущем сможет обслуживать матчи УПЛ и ПФЛ.

Арбитра хотели отстранить от встреч профессиональных команд

На матче между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" Бондарь ошибочно дал вторую желтую карточку игроку "Прикарпатья" Владиславу Семотюку.

В компенсированное время арбитр назначил сомнительный пенальти в ворота "Прикарпатья".

После поединка президент УАФ Андрей Павелко сообщал, что Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, которые обслуживают матчи профессиональных команд.

Кроме того, материалы по этому делу были переданы в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.