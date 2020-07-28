Український арбітр Іван Бондар продовжить судити футбольні матчі. Після скандального поєдинку Першої ліги "Інгулець" – "Прикарпаття" Бондарю загрожували серйозні санкції через результативні помилки.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) вирішив не відстороняти Івана Бондаря від зустрічей професійних команд. Про це повідомляє Meta-ratings.

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У діях арбітра не побачили корупції

За інформацією джерела, після аналізу роботи арбітра, КА УАФ не побачив у його діях корупційної складової.

Бондар все ж отримає покарання, але в майбутньому зможе обслуговувати матчі УПЛ і ПФЛ.

Арбітра хотіли відсторонити від зустрічей професійних команд

На матчі між "Інгульцем" та "Прикарпаттям" Бондар помилково дав другу жовту картку гравцю "Прикарпаття" Владиславу Семотюку.

У компенсований час арбітр призначив сумнівний пенальті у ворота "Прикарпаття".

Після поєдинку президент УАФ Андрій Павелко повідомляв, що Комітет попередив Бондаря, що пропонуватиме виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професіональних команд.

Крім того, матеріали у цій справі були передані в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу.