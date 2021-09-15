Как арбитр не засчитал гол Динамо на последних секундах матча: видео

Во вторник, 14 сентября, в Киеве состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли Динамо и Бенфика (0:0). Спорный эпизод возник в конце матча.

В шаге от победы

Судьи не засчитали гол Николая Шапаренко из-за офсайда Дениса Гармаша.

Как это было Арбитр отменил победный гол и Динамо сыграло вничью с Бенфикой: видео

Сначала Шапаренко ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину, а Буяльский на добивании не смог переиграть вратаря, а чуть позже уже Николай отправил мяч в ворота, но арбитр отменил взятие ворот после консультации с VAR, поскольку офсайд был у Гармаша, который отдавал голевой пас.

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