За крок до перемоги
Судді не зарахували гол Миколи Шапаренка через офсайд Дениса Гармаша.
Як це було Арбітр скасував переможний гол і Динамо зіграло внічию з Бенфікою: відео
Спочатку Шапаренко ударом з-за меж штрафного поцілив у поперечину, а Буяльський на добиванні не зміг переграти воротаря, а трохи згодом уже Микола відправив м'яча у ворота, але арбітр відмінив взяття воріт після консультації з VAR, оскільки офсайд був у Гармаша, який віддавав гольовий пас.
Відео моменту
- В іншому матчі групи Баварія на виїзді впевнено здолала Барселону, забивши на Камп Ноу три голи.
- Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчі Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.