Днепр-1 проводит второй тайм поединка Лиги Конференции 2022-2023 против Аполлона. Команда Александра Кучера очень удачно начала поединок, пишет 24 канал.

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Уже к перерыву украинцы выигрывали со счетом 3:0. Героем стал Артем Довбик, не только оформивший дубль, но еще и ассистировавший Рубчинскому во время первого гола.

Впрочем, уже на старте второго тайма Аполлон сократил отставание в счете. Форвард Йоаннис Питтас отозвался на навес с фланга и пробил Макса Валефа. Правда, гол вызывает сомнения из-за возможного офсайда у партнера Питтаса.

Видео спорного гола Аполлона: