Днепр-1 проводит второй поединок в группе Лиги Конференции 2022-2023. После поражения на старте от АЗ команда Александра Кучера уехала в гости в Аполлон по первым очкам, пишет 24 канал.

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Первый тайм получился для украинцев феерическим. Уже на 11-й минуте Днепр-1 открыл счет благодаря точному удару Рубчинского после паса Довбика.

Рубчинский открыл счет:

А уже через 15 минут днепряне удвоили счет. Героями эпизода стали те же действующие лица, однако на этот раз Валентин отпасовал на оказавшегося перед пустыми воротами Артема и пробил Йовановича.

Видео первого гола Довбика:

На перерыв же Днепр-1 ушел с преимуществом в три мяча. На 45-й минуте дублем отличился Артем Довбик, который удачно воспользовался подачей от Бузанелло. У нападающего уже 2+1 в этом матче по системе гол+пасс.

Как Довбик оформил дубль: