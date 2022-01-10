АПЛ пошла навстречу обескровленному Лестеру: матч против Эвертона во второй раз перенесен

В 18 туре АПЛ Эвертон должен был сыграть против Лестера. Матч официально во второй раз перенесли.

Долгострадальная игра

Эвертон никак не может сыграть против Лестера. Поединок во второй раз перенесен. На этот раз по просьбе "лис".

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У Лестера из-за повреждений и коронавируса выпало из обоймы 14 футболистов. Также несколько из них выступают в Кубке Африки. Поэтому "лисы" прислали официальное обращение о переносе матча. АПЛ пошел на встречу команде, которую возглавляет Брендан Роджерс.

Сначала игроки должны были выйти на футбольное поле 19 декабря, но теперь встречу снова отсрочили.

Для Лестера это уже вторая перенесенная игра из-за этих проблем. В 21-м туре "лисы" не смогли сыграть матч против Норвича, который должен был состояться 1 января.

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