Довгостраждальна гра

Евертон ніяк не може зіграти проти Лестера. Поєдинок вдруге перенесений. Цього разу на прохання "лисиць".

Цікаво Миколенко вперше прокоментував дебют за Евертон

У Лестера через пошкодження та коронавірус випало з обойми 14 футболістів. Також декілька з них виступають у Кубку Африки. Тому "лисиць" надіслали офіційне звернення про перенесення матчу. АПЛ пішов на зустріч команді, яку очолює Брендан Роджерс.

Спершу гравці повинні були вийти на футбольне поле 19 грудня, але тепер зустріч знову відтермінували.

Для Лестера це вже друга перенесена гра через ці проблеми. У 21-му турі "лисиці" не змогли зіграти проти Норвіча, який повинен був відбутись 1 січня.

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