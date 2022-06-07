Полная изоляция от россиян

Премьер-лига и Английская футбольная лига прекратят трансляции в России в течение следующих 24 часов. В новом сезоне россияне не смогут посмотреть матчи АПЛ.

Дивіться також "Кинув нашу команду": українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука – промовисте відео

Руководители соревнований согласились прекратить трансляции, чтобы изолировать Россию. Клубы согласятся двум лигам, и ожидается, что доступ к трансляции для России будет запрещен не позднее вторника.

Ожидается, что FA также приостановит соглашения по Кубку Англии, а Английская футбольная лига – по собственным соглашениям с "Матч ТВ" и частным Football-TV.

Весной 2022 АПЛ отказалась транслировать лигу на сервисе Okko. Сервис владел правами на показ в России с 2019 года, а "Матч ТВ" приобрели лицензию на сезон-2022/2023 прошлым летом. Сумма сделки оценивалась в 43 миллиона фунтов.

Также тогда Лига пожертвовала 1 млн фунтов в поддержку людей в Украине.

Остаются без Олимпиады