Повна ізоляція від росіян

Прем’єр-ліга та Англійська футбольна ліга припинять трансляції в Росії протягом наступних 24 годин. У новому сезоні росіяни не зможуть переглянути матчі АПЛ.

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Юристи дозволили керівникам фактично розірвати угоду з Rambler Media на 6 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, яка залишилися на три місяці.

Керівники змагань погодилися припинити трансляції, щоб ізолювати Росію. Клуби нададуть згоду двом лігам, і очікується, що доступ до трансляції для Росії буде заборонений не пізніше вівторка.

Очікується, що FA також призупинить угоди щодо Кубка Англії, а Англійська футбольна ліга – щодо власних угод з "Матч ТВ" і приватним Football-TV.

Навесні 2022 року АПЛ відмовилася транслювати лігу на сервісі Okko. Сервіс володів правами на показ у росії з 2019 року, а "Матч ТВ" придбали ліцензію на сезон-2022/2023 минулого літа. Сума угоди оцінювалася у 43 мільйони фунтів.

Також тоді Ліга пожертвувала 1 мільйон фунтів на підтримку людей в Україні.

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