Повна ізоляція від росіян
Прем’єр-ліга та Англійська футбольна ліга припинять трансляції в Росії протягом наступних 24 годин. У новому сезоні росіяни не зможуть переглянути матчі АПЛ.
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Юристи дозволили керівникам фактично розірвати угоду з Rambler Media на 6 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, яка залишилися на три місяці.
Керівники змагань погодилися припинити трансляції, щоб ізолювати Росію. Клуби нададуть згоду двом лігам, і очікується, що доступ до трансляції для Росії буде заборонений не пізніше вівторка.
Очікується, що FA також призупинить угоди щодо Кубка Англії, а Англійська футбольна ліга – щодо власних угод з "Матч ТВ" і приватним Football-TV.
Навесні 2022 року АПЛ відмовилася транслювати лігу на сервісі Okko. Сервіс володів правами на показ у росії з 2019 року, а "Матч ТВ" придбали ліцензію на сезон-2022/2023 минулого літа. Сума угоди оцінювалася у 43 мільйони фунтів.
Також тоді Ліга пожертвувала 1 мільйон фунтів на підтримку людей в Україні.
Залишаться без Олімпіади
- У Росії та Білорусі не транслюватимуть Олімпійські ігри 2026 та 2028 років. Ці країни не були допущені до участі у тендері придбання телевізійних прав для показу Ігор.
- Тендерні документи ухвалювалися до 25 квітня. Росіяни та білоруси були вилучені зі списку через порушення Олімпійського перемир’я урядом своїх країн.