В Арсенале нет футболистов для матча

В АПЛ сообщили, что перенесли поединок после обращения Арсенала. "Канониры" попросили перенести игру из-за кадровых проблем, связанных с травмами и коронавирусом.

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Лига подтвердила, что в составе Арсенала нет здоровых 13 полевых футболистов и одного голкипера. Также на решение повлияло то, что некоторые игроки "канониров" поехали на Кубок африканских наций.

Пока неизвестно, когда состоится поединок.

В 22-м туре АПЛ это уже второй поединок, который решили перенести. Ранее стало известно, что не состоится матч Бернли – Лестер. Команды должны были сыграть 15-го января.

В сезоне-2021/2022 это уже второй матч Арсенала, который перенесли. Что касается Тоттенхэма, то "шпоры" столкнулись с переносом поединка в четвертый раз.

"Канониры" успели провести 20 матчей и набрали 35 очков – 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм провел на две игры меньше – 33 очка и шестая строчка.