Манчестер Сити – Челси 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

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В первом тайме команды продемонстрировали футбол, который не назовешь зрелищным с точки зрения острых моментов. Как бы это ни странно ни звучало, но футболисты лучше работали без мяча.

Челси компактно оборонялся, а Манчестер Сити успешно отбирал мяч. Именно благодаря удачной игре в отборе и давлении "горожане" чуть не вышли вперед в середине первого тайма.

Матео Ковачич ошибся под давлением и потерял мяч перед собственным штрафным. В результате этого Грилиш вышел лицом к лицу с Кепой, но испанский вратарь спас "синих".

К сведению. Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко пропускал матч против "Челси". У украинца травма.

12-ая подряд победа Манчестер Сити

Свою первую возможность гости получили сразу на старте второго тайма. Ковачич отправился за ошибку в первой половине игры и отдал отличный пас на Лукаке. Бельгийский форвард красиво пробил, но Эдерсон отбил мяч.

После острого момента в Челси футболисты Манчестера Сити полностью перехватили инициативу. Подопечные Пепа Гвардиолы начали создавать полумоменты.

На 70-й минуте хозяева воплотили преимущество. Кевин Де Брюйне, несмотря на фол Канте, устоял на ногах и продолжил атаку. Бельгиец не нашел, куда отдать пас и нанес красивый обводной удар издалека. Кепа не имел шансов спасти Челси.

Как оказалось, точный удар Де Брюйне принес "горожанам" победу, ставшую 12-ю подряд в АПЛ. Манчестер Сити после 22 туров набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу. Челси занимает второе место и проигрывает 13 очков.

Манчестер Сити – Челси видеообзор