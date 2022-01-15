В Арсеналі немає футболістів для матчу

В АПЛ повідомили, що перенесли поєдинок після звернення Арсеналу. "Каноніри" попросили перенести гру через кадрові проблеми, пов'язані з травмами й коронавірусом.

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Ліга підтвердила, що у складі Арсеналу немає здорових 13 польових футболістів та одного голкіпера. Також на рішення вплинуло те, що деякі гравці "канонірів" поїхали на Кубок африканських націй.

Наразі невідомо, коли відбудеться поєдинок.

У 22-у турі АПЛ це вже другий поєдинок, який вирішили перенести. Раніше стало відомо, що не відбудеться матч Бернлі – Лестер. Команди мали зіграти 15-го січня.

У сезоні-2021/2022 це вже другий матч Арсеналу, який перенесли. Щодо Тоттенхема, то "шпори" зіткнулися з перенесенням поєдинку вчетверте.

"Каноніри" встигли провести 20 матчів та набрали 35 очок – 5-е місце у турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем провів на дві гри менше – 33 очки та шоста сходинка.