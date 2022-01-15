В лагере "канониров" много травмированных футболистов, а ухудшает ситуацию COVID-19, который диагностировали у ряда игроков. Поединок Тоттенхэм – Арсенал запланирован на 16 января.

К слову Манчестер Сити – Челси: смогут ли "горожане" приблизиться к чемпионству – прогноз

В Тоттенхэме удивлены таким положением вещей, потому что считают, что в Арсенале нет эпидемии коронавирус.

Турнирное положение Тоттенхэма и Арсенала