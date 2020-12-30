В АПЛ отменили еще один матч из-за коронавируса
Руководство Английской премьер-лиги решило перенести еще один матч из-за вспышки коронавируса. Речь идет об игре Тоттенхэм – Фулхэм.
Матч обоих лондонских команд был запланирован на среду, 30 декабря. Однако его перенесли, говорится в сообщении на официальном сайте Тоттенхэма. Решение о переносе матча руководство АПЛ приняло в день, когда игра должна была состояться.
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Причиной стали положительные тесты на коронавирус у нескольких игроков и персонала Фулхэма.
Отметим, что это не первый раз в этом сезоне матчи АПЛ переносятся из-за вспышки коронавируса в одной из команд. Перед тем 28 декабря перенесли матч Эвертон – Манчестер Сити. В составе "горожан" у нескольких игроков зафиксировали инфекцию.
Британские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что если ситуацию со случаями заражения коронавирусом не удастся решить, то чемпионат на две недели отправят на паузу.
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