В 16 туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм должен принять на своем поле Фулхэм. Однако встреча может не состояться из-за коронавируса.

Несколько футболистов "коттеджеров" сдали положительные тесты на COVID-19. Недавно переболел главный тренер команды Скотт Паркер. Об этом сообщает The Athletic.

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АПЛ могут остановить

Розыгрыш английской Премьер-лиги (АПЛ) может быть прекращен в январе сроком на две недели после всплеска случаев заболевания коронавирусом в клубах.

Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделю в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования – наибольшее количество с начала сезона. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.

Также существует вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, которые должны пройти в начале января.