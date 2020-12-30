Во вторник, 29 декабря, МЮ на своем поле принимал Вулверхэмптон в рамках 16-го тура АПЛ. Хозяева на последней минуте спасли победу.

МЮ – Вулверхэмптон 1:0

Гол: Рашфорд, 90+4

Спаситель Рашфорд

Уже в начале матча момент с убийственной позиции не реализовал Фернандеш. Игрок МЮ в упор расстреливал ворота, но голкипер продемонстрировал чудеса реакции и спас ворота, пишет 24 канал.

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Ответ гостей был быстрым. Опасный штрафной исполнял Вулверхэмптон. Неожиданная передача в штрафной на Се едва не завершилась результативным ударом. Но Де Хеа показал свой класс, став на пути гола.

Команды в первой 45-минутке так и не сумели размочить нули на табло. На перерыв футболисты ушли при счете 0:0.

Во втором тайме МЮ все-таки открыл счет, но арбитр был в центре внимания. Байи лучше всего сыграл в штрафной гостей, но его удар головой не долетел до линии ворот. Мяч подхватил Кавани и прошил голкипера. Но лайнсмен зафиксировал офсайд. "Сухой" счет встречи так и не изменился.

Команды словно повторяли идентичные атаки друг друга. Вулверхэмптон тоже создал угрозу после углового. Но снова в дуэли Се против Де Хеа голкипер вышел "сухим из воды" и не позволил сменить нули на родном стадионе.

Казалось, что матч так и завершится нулевой ничьей. Но иначе думал Рашфорд в добавленное арбитром время до поединка. Маркус накрутил опекуна на грани штрафной и мощно пробил. Рикошет дезориентировал голкипера и полетел прямо в сетку ворот. Счет был открыт – 1:0. Этот гол поставил точку во встрече.

После победы МЮ вышел на 2 место в АПЛ, в их активе 30 очков. "Красные дьяволы" вплотную приблизились к лидеру Ливерпуля, уступая им только 2 пунктами.

Вулверхэмптон же в середине таблицы – 12 строчка и 21 очко.

МЮ – Вулверхэмптон видеообзор