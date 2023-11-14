Обменялся с женой сердечками: АПЛ опубликовала празднование гола Зинченко – яркое видео

Александр Зинченко в матче с Бернли забил дебютный гол в сезоне. Английская Премьер-лига отметила не только забитый мяч, но и трогательное празднование.

Свой забитый гол Александр Зинченко посвятил жене Владе Зинченко. Момент празднования опубликовал в социальных сетях официальный аккаунт АПЛ.

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На видео украинский защитник Арсенала подбежал к трибуне с болельщиками. Он показал пальцами сердечко своей жене Владе, которая присутствовала на матче. Она в ответ продемонстрировала такой же жест. Влюбленные обменялись воздушными поцелуями.

Видео празднования гола от Зинченко

Напомним, что гол Александра Зинченко поставил победную точку в матче с Бернли (3:1). Украинского легионера "канониров" признали лучшим игроком матча. Кроме того, Зинченко попал в сборную тура АПЛ, заменив там Миколенко.

. Свой следующий матч "канониры" сыграют против Брентфорда, где в последнее время сверкает Егор Ярмолюк. Очередное украинское дерби АПЛ состоится 25 ноября.